Segunda-feira de reuniões em momento de contestações a Ramírez

goleada vexatória por 5 a 1 aplicada pelo Fortaleza no domingo (6) gerou uma série de reuniões e conversas nesta segunda-feira (7), no Beira-Rio. A chegada da delegação na madrugada, em Porto Alegre, foi com um caloroso protesto promovido por um grupo com cerca de 20 torcedores. A delegação deixou o local com xingamentos e muita cobrança.

A segunda-feira foi também marcada por cobranças no CT Parque Gigante e no Beira-Rio. Uma longa conversa entre a comissão técnica e os jogadores ocorreu antes do treino. Já nos bastidores políticos, o presidente Alessandro Barcellos se reuniu com seus pares da vice-presidência com o tema Miguel Ángel Ramírez na pauta. O futuro do técnico espanhol deve seguir sendo analisado no jogo a jogo e o próximo será nesta quinta-feira, às 21h30min, diante do Vitória, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na ida, o Colorado venceu por 1 a 0.

Mesmo com o apoio da direção, alguns sinais foram mostrados a Ramírez e o treinador terá que mudar algumas convicções, como a não repetição de escalação, a insistência em algumas peças, além do que a evolução do jogo de imposição implementado pelo técnico ter estagnado. Cogita-se nos bastidores, a contratação de um gerente de futebol para dar mais apoio a Ramírez.