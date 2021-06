Abel Braga acerta por um ano com time da primeira divisão da Suíça

Abel Braga está de time novo -e bem longe do Brasil. O experiente treinador de 68 anos foi anunciado na manhã de desta segunda-feira (7) pelo Lugano, clube da 1ª divisão da Suíça. No comunicado, a equipe informou que o técnico, que estava desempregado desde que deixou o Internacional, assinou contrato por um ano com opção de extensão por mais um. Abel está, segundo o Lugano, "concluindo os trâmites para a obtenção da autorização de trabalho" e deve chegar à Europa nos próximos dias.

O clube ainda listou as principais conquistas de Abel em sua carreira como treinador para "apresentar" o brasileiro aos torcedores, ressaltando as experiências internacionais do carioca na França e nos Emirados Árabes.