Brasil vence o Equador em Porto Alegre e segue líder nas Eliminatórias

Vivendo a maior crise ética em meio à denúncia de assédio moral e sexual do presidente Rogério Caboclo a uma funcionária da entidade, somado a um possível boicote dos jogadores em não disputarem a Copa América que teve o Brasil definido como sede, a seleção brasileira voltou a campo nesta sexta-feira (4), pela Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022. Após 199 dias sem entrar em campo, o Brasil recebeu o Equador, no Beira-Rio, pela 5ª rodada e venceu por 2 a 0. O resultado mantém os 100% de aproveitamento e mantém a liderança do Brasil nas Eliminatórias, com 15 pontos.

O primeiro tempo foi bem pobre tecnicamente. Os comandados de Tite tiveram maior posse de bola (68% x 32%), trocaram passes de um lado para o outro, mas não conseguiram muitos chutes a gol. Os melhores lances aconteceram apenas nos minutos finais da etapa inicial. O primeiro chute a gol, obrigando Dominguez a fazer uma defesa, saiu aos 43 minutos: Casemiro fez corta-luz pela esquerda, Neymar dominou na intermediária e bateu forte. O goleiro equatoriano espalmou pela linha de fundo.

Dois minutos antes, aos 41, o Brasil até marcou, com Gabigol, após cruzamento de Danilo da direita, mas o atacante do Flamengo estava impedido, em lance que foi confirmado pelo árbitro de vídeo. Faltou mais velocidade e brilho individual das principais peças da seleção. Já o Equador não ameaçou em momento algum o goleiro Alisson.

O segundo tempo seguia o mesmo roteiro dos 45 minutos iniciais. O Brasil com mais posse de bola e pouca criação. A entrada de Gabriel Jesus no lugar de Fred subiu as linhas da seleção de Tite, que passou a pressionar mais os equatorianos. Resultado disso saiu aos 19 minutos: Paquetá roubou a bola, Neymar ficou com ela e acionou Richarlison na esquerda. O camisa 7 dominou e bateu forte com a canhota para abrir o marcador em Porto Alegre. Na comemoração, todos jogadores correram para abraçar Tite.

Com o ânimo renovado pelo gol, aos 25, Gabriel Jesus fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio e finalizou forte. Dominguez caiu para defender. No minuto seguinte, Gabriel Jesus deu passe em profundidade dentro da área. Gabigol ajeitou o corpo e bateu. Dominguez mais uma vez salvou o Equador. Aos 29, Neymar arrancou pela direita em contragolpe, tocou no meio, Richarlison dominou tirando do goleiro, que saiu da área, foi na linha de fundo e cruzou para Gabigol chegar cabeceando, mas mandando para fora.

O Brasil seguiu superior os minutos restantes e chegou ao segundo gol após uma confusão do árbitro venezuelano. Aos 39, ele marcou uma falta de Gabriel Jesus no zagueiro equatoriano dentro da área. Após ser chamado pelo VAR e rever o lance, após quatro minutos de espera, Alexis Herrera voltou atrás e marcou pênalti para o Brasil. Neymar cobrou muito mal e Domingues defendeu. Só que o goleiro se adiantou e o lance foi repetido. Desta vez, Ney cobrou bem e definiu a vitória brasileira por 2 a 0.

Brasil 2 Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Casemiro, Richarlison (Fabinho), Lucas Paquetá, Fred (Gabriel Jesus) e Neymar; Gabigol (Roberto Firmino). Técnico: Tite.

Equador 0 Dominguez; Ángelo Preciado, Arboleda, Arreaga e Estupiñán; Jhegson Méndez (Estrada), Gruezo e Alan Franco; Ángel Mena (Cazares), Enner Valencia (Jordy Caicedo) e Ayrton Preciado (Fidel Martínez). Técnico: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).