Inter faz 1 a 0 no Vitória em Salvador

Em um cenário de desconfiança crescente em torno do treinador Miguel Ángel Ramírez, o Inter precisava, acima de tudo, de um bom resultado em Salvador. Podemos dizer, então, que a missão foi cumprida. Depois de um começo entediante, o Colorado cresceu na segunda etapa e venceu o Vitória por 1 a 0, garantindo uma vantagem importante em busca das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o time gaúcho joga por um empate na partida da volta, quinta-feira que vem, no Beira-Rio.

O jogo no Barradão teve duas presenças significativas em campo. No gol, Daniel foi escalado como titular, no lugar de Marcelo Lomba. No segundo tempo, foi a vez de Boschilia entrar em campo – o meio-campista não jogava há quase oito meses, em decorrência de uma ruptura de ligamento no joelho direito.

O primeiro tempo foi sofrível. Mesmo em casa, os donos da casa jogavam mais atrás,enquanto o Inter tinha a bola, mas promovia uma troca de passes lenta e improdutiva. Fora um contra-ataque de Guilherme Santos aos 35 min, que Daniel espalmou para escanteio, e um chute errado de Edenilson aos 39, não resta quase nada a relatar sobre a primeira metade da partida.

No intervalo, o Vitória voltou com duas mudanças, tentando um formato mais ofensivo. Quem teve a primeira grande chance, porém, foi o Inter, logo aos 5 min: Taison achou Caio Vidal livre, mas o atacante chutou em cima de Ronaldo. A equipe gaúcha melhorou, com presença mais constante nas cercanias da área adversária, enquanto o rubro-negro baiano praticamente não mantinha a posse de bola.

A superioridade colorada era flagrante, e se consolidou a partir dos 29 mins da etapa final. Em disputa na área, Wallace Reis agarrou Thiago Galhardo pela cintura: pênalti. O próprio Galhardo foi para a cobrança e chutou firme para abrir o placar.

Aos 35 min, quase veio o segundo. Em boa jogada, Taison chutou de fora da área, a bola desviou e bateu no travessão. A partir daí, foi questão de administrar, já que o Vitória não conseguiu apresentar as armas necessárias para uma pressão final.

Agora, os olhares colorados se voltam para o Campeonato Brasileiro. Seguindo a jornada pelo Nordeste, o Inter vai ao Castelão no domingo, às16h, para encarar o Fortaleza. É a chance para recuperar o embalo, depois do decepcionante empate da primeira rodada, contra o Sport. Durante o feriado, surgiu a informação de que o Barcelona, da Espanha, estaria monitorando o atacante Yuri Alberto. A direção colorada, porém, nega qualquer contato.

Escalações

VITÓRIA (0) – Ronaldo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Pedrinho (Roberto); Gabriel Bispo, Fernando Neto (Cedric) e Soares (João Pedro); Guilherme Santos (Ygor Catatau), Samuel (Samuel Granada) e David. Técnico: Rodrigo Chagas.

INTER (1) – Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson (Boschilia) e Patrick (Maurício); Taison (Lucas Mazetti), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Caio Vidal (Lucas Ramos). Técnico: Miguel Ángel Ramírez. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).