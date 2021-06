Grêmio vence o Brasiliense por 2 a 0 na estreia na Copa do Brasil

Nos últimos dias, o Grêmio tem convivido com uma série de problemas. Ao todo, são 10 casos positivados da Covid-19 entre jogadores e comissão técnica. Sem contar os convocados para suas seleções nacionais. Mesmo assim, nesta quarta-feira (2), na estreia pela Copa do Brasil, o Tricolor recebeu o Brasiliense e, com uma equipe bastante descaracterizada, foi superior e venceu por 2 a 0, no jogo de ida da terceira fase, uma antes das oitavas de final.

No comando da equipe, nem Tiago Nunes, nem Evandro Fornari, quem comandou a equipe gremista foi Pedro Sotero, integrante da comissão técnica, responsável pela análise de desempenho. E a superioridade técnica e pessoal fez a diferença com a bola rolando. A primeira chance saiu dos pés do jovem Jhonata Robert, supresa na escalação. Após passe de Vanderson, ele chutou forte para uma grande defesa de Sucuri. Aos 14, foi a vez de Jean Pyerre, que pegou uma sobra do ataque e acertou um belo chute, mas Sucuri voou para espalmar de mão trocada. Cinco minutos depois, Léo Chú testou o goleiro do Brasiliense, que, atento, caiu para fazer nova intervenção.

Após ser bastante pressionado, os visitantes conseguiram chegar ao ataque em dois escanteios. No segundo, a bola ficou com Luquinhas. Ele chutou da entrada da área e Paulo Victor caiu para defender com facilidade. O Tricolor seguiu superior e aos 34, Jean Pyerre recebeu na meia esquerda e cruzou na segunda trave, às costas da defesa, onde estava Jhonata Robert, que, sozinho, cabeceou para fora.

A resposta do Jacaré veio no lance seguinte: Luquinhas, desta vez dentro da área, se livrou de Geromel e bateu colocado, mas a bola desviou em Vanderson e saiu em escanteio. Só que aos 43, o time do Calango não conseguiu evitar o gol dos donos da casa: Jhonata Robert recebeu na esquerda, avançou e tabelou com Jean Pyerre e cai na área. Na sobra, Ricardinho, oportunista, deu um toquezinho para abrir o placar na Arena.

O Grêmio seguiu amassando o Brasiliense na etapa final e marcou o segundo gol logo aos três minutos: Sucuri tentou sair jogando, errou no tiro de meta e entregou a bola nos pés de Ricardinho, que saiu de frente para o goleiro, mas parou na defesa. No rebote, ele ganhou a dividida e tocou para Jean Pyerre só tocar para o gol vazio.

Aos 19, Léo Chú cruzou rasteiro da direita e encontrou Ricardinho, livre, dentro da pequena área. O atacante gremista, embaixo do poste, chutou no travessão, perdendo um gol inacreditável. O Tricolor quase ampliou com Jean Pyerre, aos 28. Ele cobrou falta, frontal, colocada e Sucuri voou para salvar o Brasiliense.

Os minutos finais foram de muita força de vontade e pouca capacidade técnica do time do Distrito Federal para, pelo menos, descontar. Com o resultado, na próxima terça-feira, no jogo da volta, na capital federal, o Grêmio pode perder por até um gol de diferença que avança às oitavas de final do torneio.