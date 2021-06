Com brasileiros, Itália divulga lista de convocados para a disputa da Eurocopa

A seleção da Itália divulgou na noite de terça-feira, em suas redes sociais e no site oficial da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa da Eurocopa. Três brasileiros naturalizados permaneceram no grupo após as últimas mudanças do técnico Roberto Mancini: o zagueiro Rafael Tolói, o lateral-esquerdo Emerson Palmieri e o volante Jorginho.

Da lista prévia com 28 nomes, o treinador sacou o zagueiro Gianluca Mancini (Roma), o meio-campista Matteo Pessina (Atalanta) e o atacante Matteo Politano (Napoli). Além disso, adicionou o atacante Giacomo Raspadori, do Sassuolo.

A seleção italiana está no Grupo A da Eurocopa, junto com País de Gales, Suíça e Turquia. A estreia será no dia 11 de junho contra os turcos, no estádio Olímpico, em Roma. Esse duelo é o de abertura da competição, que terminará em 11 de julho no estádio de Wembley, em Londres.

Na semana passada, a Itália goleou San Marino por 7 a 0, em amistoso preparatório. Seu próximo jogo de preparação para a Eurocopa será nesta sexta-feira contra a República Checa.

No último dia 17, a FIGC anunciou a renovação de contrato de Roberto Mancini. O novo vínculo do treinador, que assumiu a seleção em 2018, logo após o país ter ficado de fora da Copa do Mundo, na Rússia, vai até junho de 2026.

Confira a lista de convocados da Itália para a Eurocopa:

Goleiros - Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli) e Salvatore Sirigu (Torino)

Defensores - Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Internazionale), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea-ING), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain-FRA), Leonardo Spinazzola (Roma) e Rafael Tolói (Atalanta)

Meio-campistas - Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea-ING), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Internazionale) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Atacantes - Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Sassuolo) e Lorenzo Insigne (Napoli)