Covid e convocações mudam o Grêmio diante do Brasiliense

O Grêmio estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 16h30min, diante do Brasiliense, na Arena. O Tricolor irá a campo, pelo duelo de ida da terceira fase do torneio, com uma formação repleta de ausências, seja por conta da Covid-19 ou de atletas convocados por suas seleções. As últimas duas baixas, sem motivo informado, foram os meio-campistas Darlan e Maicon. Especula-se que outros jogadores tenham testado positivo para o coronavírus.

Por outro lado, o auxiliar Evandro Fornari, que irá comandar o time contra o Brasiliense, já que Tiago Nunes também está afastado pela Covid, tem o retorno de Kannemann. O zagueiro argentino volta a formar dupla ao lado de Geromel. Com as ausências no meio-campo, a tendência é de que Lucas Silva seja mantido na equipe. Já Jean Pyerre deve ficar com a vaga de Matheus Henrique, que está na seleção olímpica, O goleiro Brenno também participará dos amistosos no Cabo Verde. Já Pinares está com a seleção chilena para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Com tantos atletas afastados, o Grêmio deve ir a campo com Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Jean Pyerre, Léo Pereira e Léo Chú; Ricardinho. Quem ainda pode aparecer entre os titulares é o centroavante Diego Churín. O argentino está recuperado de uma lesão muscular e fica à disposição de Fornari.

O adversário gremista tem velhos conhecidos no cenário nacional, e busca de repetir o feito de 2002, quando chegou à final da Copa do Brasil, diante do Corinthians. O grande nome do grupo é o atacante Zé Love, campeão da Libertadores de 2011 e de dois campeonatos paulistas. Além dele, Jorge Henrique, ex-Inter, Corinthians e Náutico também se destaca. Outro nome conhecido é o volante Radamés.

O técnico é Vilson Taddei, campeão brasileiro com o Grêmio em 1981. Ele deve escalar o Jacaré com Edmar Sucuri; Aldo, Badhuga, Gustavo Henrique e Goduxo; Milton Júnior, Maicon Assis e Sandy; Luquinhas, Zé Love e Jéferson Maranhão. O Brasiliense tem como presidente Luiza Estevão, de apenas 24 anos. Ela é filha do fundador do clube, o ex-senador Luiz Estevão. Ele foi preso acusado do desvio de cerca de R$ 170 milhões da construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP), em 1999 e está afastado oficialmente do clube desde 2016.