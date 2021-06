FGF confirma data da Recopa Gaúcha entre Grêmio e Santa Cruz

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta terça-feira (1) data e hora para a Recopa Gaúcha de 2021 entre Grêmio e Santa Cruz. No próximo domingo (6), às 10h30min, na Arena do Grêmio, os dois clubes se enfrentam na disputa pela taça da competição. O confronto será transmitido pela RBS TV.

A Recopa Gaúcha deste ano reúne os campeões do Gauchão e da Copa FGF da temporada passada. Grêmio, campeão do estadual em 2020 ao vencer o Caxias, e Santa Cruz, campeão da Copa FGF nos pênaltis em cima do São José-POA, garantiram a vaga no torneio de partida única.