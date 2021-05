Os números de Grêmio e Inter em estreias de Campeonato Brasileiro

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A dupla Grenal entra em campo neste domingo (30) para mais uma disputa do Campeonato Brasileiro. Em Fortaleza, o tricolor enfrenta o Ceará, às 16h30min. Mais tarde, às 20h30min no Beira-Rio, é a vez do colorado receber o Sport Recife.

O atual formato em pontos corridos acontece desde 2003, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu padronizar o sistema de disputa do principal campeonato nacional. De lá para cá, aconteceram 18 edições da Série A. Grêmio e Inter disputaram 17 delas, ficando ausentes somente nos anos que disputaram a Série B do brasileirão – Grêmio em 2005 e Inter em 2017.

As partidas contra Ceará e Sport serão a 18ª estreia de cada clube no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Coincidentemente, a dupla Grenal tem o mesmo retrospecto quando se trata de estreias em Campeonatos Brasileiros. São 6 Vitórias, 6 derrotas e 5 empates para cada lado.

O Grêmio nunca enfrentou o vozão em estreias de campeonato. Em oito estreias fora de casa, o tricolor tem um retrospecto mediano. São duas vitórias, quatro derrotas e dois empates. A última vez que o clube estreou fora de casa foi em 2018 contra o Cruzeiro. Na ocasião, vitória de 1 a 0 sobre os mineiros.

Grêmio em estreias nos pontos corridos:

•Total: 17 partidas - 6 Vitórias, 6 derrotas e 5 empates

•Em casa: 9 partidas - 4 vitórias, 2 derrotas e 3 empates

Gols Marcados: 13

Gols Sofridos: 8

•Fora de casa: 8 partidas - 2 vitórias, 4 derrotas e 2 empates

Gols Marcados: 3

Gols Sofridos: 8

Já o Inter também nunca estreou na competição contra os pernambucanos. Em 17 partidas de estreia, 9 foram disputadas no Beira-Rio – assim como será domingo -. O colorado chega com um retrospecto mediano de 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates estreando em seus domínios. A última estreia em casa foi em 2018, na volta do clube à primeira divisão. Contra o Bahia, vitória de 2 a 0.

Inter em estreias nos pontos corridos:

•Total: 17 partidas – 6 vitórias, 6 derrotas e 5 empates

•Em casa: 9 partidas – 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates

Gols marcados: 10

Gols sofridos: 8

•Fora de casa: 8 partidas – 2 vitórias, 3 derrotas e 3 empates

Gols marcados: 6

Gols sofridos: 10

Todas as estreias da dupla Grenal desde 2003:

2003

Atlético-PR 2×0 Grêmio

Inter 1×1 Ponte Preta

2004

Grêmio 0x0 Flamengo

Figueirense 1×0 Inter

2005

Inter 0x2 Botafogo

2006

Grêmio 2×0 Corinthians

Vasco da Gama 1×1 Inter

2007

Paraná 3×0 Grêmio

Inter 2×3 Botafogo;

2008

São Paulo 0x1 Grêmio

Inter 1×0 Vasco da Gama

2009

Grêmio 1×1 Santos

Corinthians 0x1 Inter

2010

Atlético-GO 0x0 Grêmio

Inter 1×2 Cruzeiro

2011

Grêmio 1×2 Corinthians

Santos 1×1 Inter

2012

Vasco 2×1 Grêmio

Inter 2×0 Coritiba

2013

Grêmio 2×0 Náutico

Vitória 2×2 Inter

2014

Atlético-PR 1×0 Grêmio

Inter 1×0 Vitória

2015

Grêmio 3×3 Ponte Preta

Atlético Paranaense 3×0 Inter

2016

Corinthians 0x0 Grêmio

Inter 0 x 0 Chapecoense

2017

Grêmio 2×0 Botafogo

2018

Cruzeiro 0x1 Grêmio

Inter 2×0 Bahia

2019

Grêmio 1×2 Santos

Chapecoense 2×0 Inter

2020

Grêmio 1×0 Fluminense

Coritiba 0 x 1 Inter