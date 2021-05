Portugal relaxa regras de combate à Covid-19 para final da Champions

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

As autoridades portuguesas relaxaram as regras de segurança contra o novo coronavírus para os milhares de torcedores ingleses que viajam para o Porto para a final da Liga dos Campeões neste sábado (29), às 16h, não exigindo mais que permaneçam em bolhas e suspendendo as restrições de circulação.

“As fronteiras estão abertas. A cidade e o país estão se abrindo pouco a pouco. Dentro do que é possível, a liberdade de circulação não será condicionada”, disse o superintendente da Polícia do Porto, Cardoso da Silva. “Não há restrições à circulação de torcedores”, afirmou.

Silva explicou que o plano de contingência em vigor está sendo reavaliado constantemente e que ainda pode passar por algumas alterações. Uma fonte da Polícia disse que as autoridades portuguesas não tiveram tempo suficiente para se prepararem totalmente para a partida, já que a Uefa só anunciou que transferiria a decisão da Champions de Istambul, Turquia, para o Porto há cerca de duas semanas.

Oito policiais britânicos especializados em lidar com torcedores de futebol estão em Portugal e trabalharão com a Polícia portuguesa para ajudar a garantir a ordem pública.

Silva disse ainda que cerca de 80 voos fretados com torcedores ingleses devem pousar no dia do confronto para assistir Manchester City e Chelsea. Cerca de 180 ônibus levarão os torcedores ao estádio.