Grêmio empata com o La Equidad e confirma melhor campanha na Sul-Americana

Já classificado, a partida era só para cumprir tabela, tanto que a delegação viajou para o Equador com apenas 15 jogadores do time de transição. O Grêmio até teve chances de vencer, mas Gui Azevedo desperdiçou um pênalti e o Grêmio ficou no 0 a 0 com os colombianos do La Equidad, nesta quinta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Antes de entrar em campo, o Tricolor já tinha garantida a melhor campanha do torneio. No próximo dia 1 de junho, ocorre o sorteio dos duelos das oitavas de final.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado em Ambato. Logo aos 20 minutos, após dividida com John García, Elias desabou no gramado com muitas dores. Ele até tentou voltar, mas precisou ser substituído. Rildo foi chamado. Os colombianos chegaram com perigo aos 33 minutos: Omar Duarte cobrou falta frontal, a bola desviou na barreira e caiu próximo ao travessão. Chapecó, atento, espalmou para escanteio. Minutos antes, o goleiro gremista pediu atendimento médico, pois estava com dificuldades de respirar devido à altitude.

A resposta gremista veio após uma falha do goleiro do La Equidad. Román se atrapalhou e perdeu a bola, Varela ficou com ela e rolou para Rildo, que, sem ângulo, erra o gol vazio. Já nos acréscimos foi a vez de Motta. Ele cobrou falta de longe. A bola ganhou efeito e quase encobriu Chapeco, que se esticou todo para espalmar e salvar o Grêmio.

Logo aos sete minutos da etapa final, Omar Duarte, que já havia sido expulso no jogo da Arena, recebeu o segundo amarelo, após falta em Sarará, e foi para o chuveiro mais cedo, de novo. Com uma a mais em campo, a gurizada partiu para cima. Aos 15, Rildo invadiu a área e foi derrubado por García. Na cobrança do pênalti, Gui Azevedo bateu no canto direito e Román voou para salvar os colombianos.

Mesmo com um homem a menos, aos 24, Zapata cruzou na pequena área, mas Mantilla furou em bola e perdeu uma grande chance de marcar para os colombianos. Aos 36, foi a vez de Andres Correa ser expulso direto, após agredir Gui Azevedo. Com dois a mais, o Grêmio controlou a partida, mas não conseguiu marcar.

No domingo, com os titulares, o Tricolor vai até o Nordeste para enfrentar o Ceará, na abertura do Campeonato Brasileiro. A partira está marcada para ás 16h.

La Equidad 0

Román; Pestaña (Castaño), John García, Jefferson Mena (Fuentes) e Correa; Zapata (Carlos Rodríguez), Pablo Lima (Salazar), Stalin Motta e Torralvo; Mantilla (Cuero); Omar Duarte. Técnico: Alexis García.

Grêmio 0

Gabriel Chapecó; Sarará, Emanuel, Heitor e Jhonata Varela; Fernando Henrique (Thayllon) e Victor Bobsin; Gui Azevedo, Bitello e Vini Paulista; Elias (Rildo). Técnico: Thiago Gomes.

Árbitro: Marlon Vera (Equador).