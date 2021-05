Inter busca fim do jejum de 42 anos sem título do Brasileirão

Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Inter ficou a um gol de encerrar um jejum de 41 anos sem conquistar o Nacional. A partir deste final de semana, o Colorado dá início a mais um ciclo de luta por um Brasileirão. Para isso, a direção aposta em Miguel Ángel Ramírez. O técnico espanhol vive um momento conturbado no comando do time, após uma classificação contestada pelo desempenho e resultados na Libertadores, além da perda do Gauchão para o maior rival. O primeiro desafio será neste domingo, às 20h30min, diante do Sport, no Beira-Rio.

Em menos de três meses no clube, Ramírez ainda busca as melhores peças para o seu estilo de jogo. Uma das principais críticas ao seu trabalho é não ter uma escalação definida, embora o treinador já tenha dito que o time que manda a campo depende diretamente do adversário. Após um início promissor, com goleadas e boas atuações, os últimos jogos deixaram a impressão de uma equipe que não gera confiança ao torcedor.

Jogadores com ótimo desempenho em um passado recente estão deixando a desejar nas mãos de Ramírez. O tão falado jogo de imposição parece não ter sido compreendido por alguns atletas. Por outro lado, estes mesmos jogadores podem não se encaixar ao que o treinador pede.

Em um cenário resultadista, no qual o treinador depende da vitória para dar sequência ao trabalho, Ramírez parece contar com o apoio incondicional da direção colorada. Já o torcedor começa a ver o seu desempenho com outros olhos. A sombra recente de Abel Braga, que assumiu o time em meio ao Brasileirão e quase levantou a taça, parece acompanhar o espanhol.

A primeira escalação do Inter no campeonato não deve fugir ao que vem sendo colocado em campo na Libertadores. Após cumprir suspensão diante dos bolivianos do Always Ready, Yuri Alberto deve voltar ao time. Uma provável formação para encarar os pernambucanos tem Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato; Taison, Thiago Galhardo e Yuri Alberto.