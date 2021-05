Onde assistir La Equidad x Grêmio pela Sul-Americana

O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (27), às 21h30min, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Já classificado às oitavas de final, o Tricolor enfrentará o os colombianos do La Equidad, em Ambato, no Equador, já que a Colômbia enfrenta uma crise política com protestos da população nas ruas. A partida, válida pelo Grupo H, terá transmissão pelo canal por assinatura da Conmebol TV.