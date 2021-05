Inter apenas empata com o Always Ready e avança

Quem esperava uma goleada do Inter na noite desta quarta-feira no Beira-Rio ficou extremamente decepcionado. Os comandados de Miguel Ángel Ramírez não fizeram um golzinho sequer e ficaram no 0 a 0 com modesto Always Ready, da Bolívia. O empate pela última rodada do Grupo B foi suficiente para classificar o Colorado às oitavas de final da Libertadores da América.

O Inter mostrou sua superioridade técnica desde o primeiro minuto. No entanto, faltou competência e capacidade para marcar. Aos oito, Taison acionou Saravia na direita e ele saltou a bomba para Lampe salvar os bolivianos. Dois minutos depois foi a vez de Taison servir Galhardo, que chutou forte, mas o goleiro do Always fez mais uma boa intervenção. Aos 14, Saravia cruzou na medida e Galhardo, sem marcação, cabeceou para fora.

Com uma esmagadora posse de bola (80%), o Inter teve dificuldades de romper a defesa boliviana. Aos 31, Taison, de ótima articulação no meio-campo, acionou Palacios. O chileno se livrou da marcação, mas bateu para fora.

Os primeiros minutos do segundo tempo foi uma continuidade do que se viu nos 45 minutos iniciais. Muita posse de bola e pouca efetividade. Ramírez sacou Nonato, colocou Mauricio em campo e nada mudou. O Colorado até criou algumas chances, mas Palacios, Saravia pararam em Lampe, o nome da partida.

Pouco ameaçador, o Always quase abriu o marcador aos 18 minutos: após erro defensivo, Mosquera partiu em velocidade, invadiu a área e chutou. Lomba evitou o gol boliviano. No minuto seguinte, Taison tocou para Léo Borges que cruzou para Mauricio chutar e a zaga desviar pela linha de fundo. Aos 28, Lucas Ramos deu ótima assistência para Taison. O camisa 10 chegou batendo e Lampe salvou mais uma.

Ramírez realizou todas as substituições possíveis, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A expressão desolada dos jogadores ao apito final é um bom resumo do que foi a noite no Beira-Rio.

No outro confronto do Grupo B, no Paraguai, o Olimpia venceu o Deportivo Táchira por 6 a 2 e conseguiu a classificação às oitavas de final por um gol de diferença no saldo.