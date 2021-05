Brasileirão: Grandes elencos duelam pela taça em 2021

Deivison Ávila

O Brasileirão 2021 será mais uma edição com estádios vazios em meio à pandemia da Covid-19. Direto do sofá da sala de casa, o torcedor verá bons elencos na luta pelo título nacional. O Rio Grande do Sul conta com a volta do Juventude, após 13 anos afastado da Série A. Já o Grêmio tem o gás renovado com o técnico Tiago Nunes e a grande contratação de Douglas Costa. O Inter, por sua vez, ainda busca o equilíbrio no trabalho de Miguel Ángel Ramírez, com o retorno de Taison ao Beira-Rio.