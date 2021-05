Libertadores: Noite para o Inter confirmar vaga nas oitavas

Depois da perda do Campeonato Gaúcho e de alguns tropeços na Libertadores, o Inter encerra a fase de grupos nesta quarta-feira (26), virtualmente classificado às oitavas de final do torneio continental. Às 19h, o Colorado recebe os bolivianos do Always Ready, no Beira-Rio. Para confirmar a primeira colocação do Grupo B, o time de Miguel Ángel Ramírez precisa de uma vitória simples sobre a equipe que venceu os gaúchos na abertura da competição, por 2 a 0, na altitude de La Paz.

A formação do Inter deve ser muito semelhante a que vem atuando nos últimos jogos. A principal ausência é Yuri Alberto, expulso na vitória sobre o Olimpia, no Paraguai. Por outro lado, Taison está de volta para não sair mais do time, já que não pôde jogar o Gauchão, pois não estava inscrito.

A tendência é de que Víctor Cuesta retome a titularidade. O argentino não jogou o Grenal 432 devido a dores musculares. Já Maurício, que sofreu um trauma na perna direita diante do Olimpia, segue como dúvida. A provável escalação para encarar o Always Ready tem Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Palacios, Thiago Galhardo e Caio Vidal (Mauricio).

Taison concedeu entrevista às vésperas da partida. Questionado sobre a perda do título para o Grêmio no Estadual, o camisa 10 falou sobre o seu sentimento: "Sou um torcedor. Eu sinto. Se eu empatar ou perder vou para casa, me tranco dentro do quarto e não falo com ninguém. Se tu não sentir uma derrota em um clássico tu não pode estar vestindo a camisa do Inter. E eu vi que meus companheiros sentiram", garantiu.

O jogador falou ainda sobre a sequência do ano e não ficar mais de fora do time. "Eu estou me preparando para o decorrer da temporada, vão ser muitos jogos e quero estar pronto para ajudar meus companheiros", disse.

Fora de campo, quem está de saída do Beira-Rio é Marcos Guilherme. Sem conseguir se firmar entre os titulares e muito questionado pela torcida, o meia-atacante deve ser emprestado para o Santos. Já Peglow, sem espaço com Ramírez, pode parar no Porto. Os portugueses querem contar com o jogador por uma temporada, com possibilidade de compra ao fim do empréstimo.