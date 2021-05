Grêmio terá time de jovens e Thiago Gomes pela Sul-Americana

Classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana e já com a melhor campanha do torneio garantido, o Grêmio viajará para enfrentar o La Equidad, da Colômbia, no Equador, com um time totalmente reserva e jogadores do time sub-21. Nem mesmo o técnico Tiago Nunes irá comandar a equipe. O técnico gremista será Thiago Gomes, auxiliar permanente e comandante do sub-21. A partida será nesta quinta-feira, às 21h30min. Enquanto isso, os titulares seguem treinando para a estreia pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe que irá a campo deve ser bem diferente dos reservas que golearam o Aragua por 6 a 2, na Venezuela, na semana passada. A ideia da comissão técnica tricolor é dar rodagem aos jovens atletas, além de avaliar o desempenho de cada em um torneio sul-americano. Como a partida servirá apenas para cumprir tabela, o time jogará leve, sem pressão alguma.

Atletas como Jhonata Varela, Rildo, Thayllon, Bitello e Mateus Sarará farão parte da delegação que viaja nesta terça-feira para o Equador. A partida não será disputada na Colômbia devido à tensão política vivida no país e os seguidos protestos que a população vem realizando nas ruas. A definição do time deve ocorrer nesta terça-feira no último trabalho antes do embarque.