Obras do Cete ainda não saíram do papel

obras com melhorias no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) as obras iniciariam ainda em 2020 As, tradicional espaço de práticas esportivas no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, não saíram do papel. Em julho do ano passado, a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (SEL) assinou o contrato com a empresa que faria o estudo de solo, com o levantamento topográfico. A princípio,, com conclusão neste ano. Só que nada aconteceu.

De acordo com o titular da pasta, Danrlei de Deus, a revitalização do Cete passa por dois pontos. O primeiro está na garantia da execução dos recursos federais destinados às obras. Em paralelo, a SEL analisa cinco propostas para que organizações da sociedade civil administrem o espaço de forma sustentável, prevendo a melhoria do serviço sem onerar os cofres públicos. O edital foi encerrado no último dia 14.

A ideia da nova gestão é que a parceria entre a SEL e uma uma Organização da Sociedade Civil (OSC) preveja a implementação de ações conjuntas para assegurar a exploração de receitas de áreas específicas do Cete, como estacionamento, cafeteria/alimentação, publicidade nos ginásios e áreas externas, realização de eventos, locação de uso privativo de quadras, espaços esportivos e exploração da atual área da administração.

Danrlei cita ainda que o projeto "inclui o auxílio na gestão dos espaços destinados às federações esportivas, referentes à manutenção, exploração e organização dos ginásios". A parceria estabelecida pelo edital não prevê repasse financeiro pelo Estado.

O secretário, que assumiu a SEL no início deste mês, informa que foi montada uma força tarefa para garantir que toda a documentação seja entregue dentro do prazo. "Assumimos a gestão da Secretaria faltando 30 dias para o término do prazo de tal documentação. Essa é uma de nossas prioridades no momento", garante.

O próximo passo, conforme cronograma do edital encerrado, é a análise e avaliação das propostas pela comissão de seleção. Com a formalização da parceria, o Cete permanece como instituição pública vinculada à SEL, que irá fiscalizar a gestão do espaço esportivo.