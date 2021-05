Grêmio oficializa chegada de Douglas Costa, com contrato até junho de 2022

Douglas Costa está de volta ao Grêmio. No início da noite desta sexta-feira (21), o Twitter oficial do clube fez o anúncio oficial do retorno do meia-atacante ao Tricolor. Utilizando as hashtags #DouglasCostaDay #UmRaioCaiuNaArena #CriaDoCristal, os perfis oficiais fizerem o tão esperado anúncio ao torcedor gremista. Já foi definido que Jean Pyerre deixará de usar a camisa 10, que passará a ser o número de Douglas Costa.

EU TO MALUCO EU TO NA CHUVA EU TO MALUCO EU TO ELETROCUTADO É O DOUGLAS COSTA ALO AI IRMÃO É A TROPA DO RAIO TO COSTALIZADO É O RAIO #DouglasCostaDay #UmRaioCaiuNaArena pic.twitter.com/Tid4mC8Y5a — Grêmio FBPA (@Gremio) May 21, 2021

A Juventus já havia confirmado, horas antes, o empréstimo ao time gaúcho. O contrato vale até junho de 2022, quando encerra o vínculo do jogador com a equipe italiana. Depois disso, ele deve assinar um acordo até o fim de 2023.

UFFICIALE | Douglas Costa in prestito al Gremio https://t.co/mW8Ygl4Dq4 pic.twitter.com/QsPUlHbyKH — JuventusFC (@juventusfc) May 21, 2021

Mais cedo, o Bayern de Munique também havia anunciado que concordou em rescindir antecipadamente com Douglas Costa. O atacante estava emprestado pela Juventus ao clube alemão até o fim de junho.

Também nesta sexta, vazou nas redes sociais um vídeo em que Douglas Costa aparece com a camisa do Grêmio falando sobre o seu retorno. No material, ele afirma que é o momento certo para voltar ao Brasil e diz que o zagueiro Geromel teve participação fundamental para viabilizar seu retorno ao time que o revelou ao futebol.

"Depois de 12 anos fora, acredito que é o momento justo de voltar para casa. Porque essa conversa se iniciou muito tempo atrás. Estava na Copa da Rússia e ele (Geromel) brincando, "e aí, vai voltar?" Falei daqui dois ou três anos me convoca que eu estou lá. E passou rápido. Graças a Deus, o Geromel teve impacto importante nisso, um cara que sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os funcionários e atletas também quererem minha chegada", comentou o atacante.

"Um retorno importante, venho com bagagem importante depois de anos fora e acredito que vamos colher muitos frutos agora. Realmente sempre foi o time do meu coração", acrescentou no vídeo, produzido pela equipe do atleta.

A contratação havia sido encaminhada após reunião na casa de Douglas Costa , no início deste mês. Faltava romper o vínculo com o Bayern e a liberação da Juventus, o que ocorreu nesta sexta. Agora, o Grêmio se apressa para regularizar o novo reforço no BID da CBF, o que já está encaminhado, já que a janela de transferências para a entrada de jogadores no Brasil fecha neste domingo (23).

O atacante de 30 anos retorna ao Grêmio 11 anos depois de se transferir para a Europa. Em 2010, ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca € 6 milhões (R$ 14,9 milhões, à época). Depois de seis temporadas, foi negociado com o Bayern de Munique, por onde atuou durante dois anos e, em 2017, se transferiu para a Juventus.