Argentina suspende jogos de futebol até 30 de maio

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) comunicou que todas as partidas de futebol em nível regional estão suspensas a partir das 20h sexta-feira (21) até domingo da semana que vem (30). A paralisação, segundo a entidade, atende o pedido do presidente Alberto Fernández, que visa frear a segunda onda do novo coronavírus no país.

Com isso, as semifinais e a final do Campeonato Argentino serão remarcadas. Conforme noticiado pelos veículos de imprensa do país, ainda não há definição com relação às competições internacionais — Copa Libertadores e Sul-Americana.