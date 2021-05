Grêmio goleia o Aragua na Venezuela e confirma classificação na Sul-Americana

De olho no Grenal do próximo domingo (23), o Grêmio optou por usar reservas na Venezuela e, mesmo assim, venceu o fraquíssimo Aragua por 6 a 2, pela 5ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. A vitória sobre os venezuelanos confirmou matematicamente a classificação gremista para as oitavas de final da competição com uma rodada de antecedência – somente o primeiro de cada chave se classifica.

Com o time cheio de garotos, o técnico Tiago Nunes utilizou a partida para realizar observações. Entre os titulares desta noite, somente Darlan, Fernando Henrique e Ricardinho haviam atuado no clássico do último domingo – os três entraram no segundo tempo. Foi também a chance de alguns nomes conhecidos como Cortez e Pinares mostrarem trabalho ao treinador que segue invicto no comando gremista.

Diferente da goleada de 8 a 0 sobre o Aragua na Arena, o Grêmio jogou com muito menos intensidade na Venezuela, dando espaços aos donos da casa, que não souberam aproveitar. Ainda assim, o Tricolor conseguiu impor seu ritmo e foi superior durante toda a partida.

O primeiro gol gremista saiu aos 19 minutos com um forte chute de Léo Chú que resultou num frango do goleiro Gil. Antes disso, o atacante protagonizou a primeira grande chance de gol do Grêmio, aos seis minutos, após entrar driblando na área e chutar em cima do goleiro. Depois do 1 a 0, o Grêmio naturalmente seguiu pressionando e, aos 30, após escanteio batido por Cortez, Ricardinho marcou de cabeça o segundo gol gremista.

Durante o primeiro tempo, a equipe venezuelana até teve oportunidades de marcar, mas não soube aproveitar os espaços. O Grêmio até teve a chance de ampliar ainda no primeiro tempo, mas Ricardinho, aos 40, chutou para fora uma bola que sobrou na entrada da área venezuelana.

Na etapa complementar, o Aragua buscou buscou mais ao ataque, o que resultou em mais espaços ao ataque gremista que sacramentou a goleada de 6 a 2 no restante do jogo.

Porém, que marcou primeiro foram os donos da casa. Logo aos dois minutos, o atacante Alfredo Stephens acertou um belo chute de fora da área e descontou para os venezuelanos. A resposta gremista veio cinco minutos depois: após receber passe de Léo Chú, Darlan, livre dentro da área, marcou o terceiro.

O Aragua seguiu se expondo no ataque e dando mais espaços ao Tricolor. E foi questão de tempo para sair o quarto: Pepê marcou após uma troca de passes dentro da área venezuelana.

Com o 4 a 1, a equipe gaúcha não se contentou com o resultado e seguiu tendo facilidades no ataque. O quinto e o sexto gols vieram com o garoto Elias. Antes disso, o Aragua, aproveitando um erro na saída de bola do zagueiro Paulo Miranda, e marcou o segundo com Juan Garcia.

Agora o Tricolor volta suas atenções para o próximo domingo (23), onde enfrenta o Inter pela partida de volta da final do Campeonato Gaúcho.

Aragua: 2 Yosmel Gil; Daniel Rivillo (Acuña), Manuel Trías, Roger Manrique e Andrés Farreras; Diego Guerrero (Pedro Àlvarez), Homero Calderón, Joiser Arias (Juan García), Daniel Febles e Ronald Mcintosh (Arace); Alfredo Stephens. Técnico: Edson Rodríguez.

Grêmio 6 Gabriel Chapecó; Vanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Bruno Cortez; Fernando Henrique (Victor Bobsin), Darlan (Victor Ferraz) e César Pinares (Jean Pyerre); Guilherme Azevedo (Pepê), Léo Chú e Ricardinho (Elias). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguai).