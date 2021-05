Pressionado, Inter visita o Olimpia buscando a reabilitação na Libertadores

Após a derrota de virada para o Deportivio Táchira, na Venezuela A partida na noite desta quinta-feira (20) é de recuperação para o Inter na Libertadores da América., o time de Miguel Ángel Ramírez pode encaminhar a classificação às oitavas de final em caso de vitória sobre o Olimpia, às 21h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

A partida válida pela 5ª rodada do Grupo B é o primeiro momento de pressão ao técnico espanhol desde que chegou a Porto Alegre. Na manhã desta quarta-feira (19), cerca de 20 torcedores promoveram um protesto durante o último treino antes do embarque para o Paraguai. Com faixas com os dizeres "time covarde" e "verguenza" (vergonha, em espanhol), direcionado a Ramírez, o grupo entoou cânticos de indignação com as últimas atuações da equipe.

time que foi derrotado no Grenal 431, no jogo de ida das finais do Gauchão. Dentro de campo, a tendência é de que Ramírez promova mudanças na escalação em relação aoAlegando cansaço em virtude da sequência de partidas, o Colorado pode ter até cinco mudanças. Uma possível formação tem Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Caio Vidal, Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Maurício).

Já o Olimpia passou de praticamente eliminado à postulante a uma vaga na próxima fase, depois de vencer o Always Ready, na altitude boliviana, na última rodada. O técnico Sergio Orteman deve escalar a equipe com Gastón Olveira; Benítez, Alcaráz, Diego Polenta e Iván Torres; Ortiz; Alejandro Silva, Braian Ojeda, Rojas e Ramon Sosa; Recalde.

Nesta quarta-feira, o departamento médico atualizou o quadro dos atletas que estão fora de combate. O lateral-direito Heitor está liberado para treinos e jogos. O atacante Guerrero segue em fase de recondicionamento físico e transição para trabalhos com bola. O meia-atacante Boschilia trabalha a parte física, com reforço muscular. Ele já iniciou atividade com bola sob supervisão da preparação física. Já Patrick está na fisioterapia e no trabalho de reforço.