Seleção de basquete divulga pré-lista de 25 jogadores para disputar Pré-Olímpico

O técnico croata Aleksandar Petrovic divulgou nesta quarta-feira (19) a pré-lista de convocados para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, entre os dias 29 de junho e 4 de julho, quando o Brasil buscará uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020, adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 25 jogadores fazem parte da listagem.

vacinação para atletas Os atletas passarão por todos os protocolos de saúde da Fiba contra a Covid-19, como os testes PCR, trâmites burocráticos e também estão na lista de vacinados do Time Brasil para os Jogos Olímpicos, mesmo com o Brasil ainda em busca da vaga, comque estão no Brasil. A lista final com os 16 nomes que irão se apresentar será divulgada nas próximas semanas.

O Brasil estreia no Pré-Olímpico diante da Tunísia, no dia 29 de junho, e no dia 30 encara a Croácia. Os dois primeiros do mini-grupo avançam para encarar nas semifinais os dois primeiros entre Rússia, Alemanha e México, em jogo único. O torneio será decidido no dia 4 de julho e apenas o campeão garante um lugar em Tóquio-2020.

A lista de Petrovic conta com nomes jovens como Yago, Caio Pacheco, Gui Santos, Didi, Márcio e Georginho e também experientes como Anderson Varejão, Alex Garcia, Marquinhos e Marcelinho Huertas. Vivendo a sua melhor temporada na NBA, Raulzinho também está na pré-lista de 25 atletas.

Nas próximas semanas, a CBB também irá divulgar toda a programação, com datas de apresentação, treinos e demais trâmites até a estreia no Pré-Olímpico de Split.

Confira a pré-lista da seleção de basquete para o Pré-Olímpico

Anderson Varejão

Augusto Lima

Alexey Borges

Alex Garcia

Bruno Caboclo

Cristiano Felício

Caio Pacheco

Didi Louzada

Guilherme Santos

George de Paula

Jhonatan Luz

Lucas Dias

Lucas Mariano

Léo Demétrio

Léo Meindl

Márcio Henrique

Marquinhos

Marcelinho Huertas

Raulzinho

Rafael Luz

Rafael Hetsheimeir

Rafael Mineiro

Scott Machado

Vitor Benite

Yago dos Santos

Agência Estado