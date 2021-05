Inter reafirma posição de não vacinar atletas no Paraguai antes da Libertadores

O Inter recusou a oferta, nesta terça-feira (18), de vacinar contra a Covid-19 sua delegação que estará no Paraguai a partir desta quarta-feira, véspera da partida contra o Olimpia, pela penúltima rodada do Grupo B da Libertadores. A Conmebol oferece a oportunidade de vacinação às delegações que disputam suas competições. A recusa colorada, no entanto, não é definitiva.

Em comunicado, o clube disse que está em contato com a CBF e que aguarda a possibilidade de a aplicação das vacinas ocorrer dentro do Plano Nacional de Imunização. Assim, todos poderiam se vacinar e não apenas os atletas que estiverem com a delegação no país vizinho.

Enquanto isso, o técnico Miguel Ángel Ramírez segue a preparação do time para o duelo com os paraguaios. Na manhã desta quarta-feira (19), o grupo realiza o último treino e já embarca à tarde para Assunção.

A partida será disputada nesta quinta (20), às 21h. Uma provável escalação tem Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Carlos Palacios, Mauricio e Thiago Galhardo.