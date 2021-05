Os cinco principais acertos de Tiago Nunes no comando do Grêmio

após quase cinco anos de Renato Portaluppi Substituir o eterno ídolo fora de campo. Este foi um dos principais desafios de Tiago Nunes ao ser anunciado no dia 21 de abril pela direção do Grêmio. O comandante chegouem um ciclo vitorioso.

em Erechim, e venceu o Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho, no dia 24. Grenal 431, pelo jogo de ida das finais do Estadual. Tiago estreou na casamata logo após sua apresentação oficial,Desde lá, são sete jogos e sete vitórias, contando oCom a vantagem diante do maior rival e, praticamente, classificado às oitavas de final da Sul-Americana, o treinador de 41 anos manteve boa parte do time titular, já conseguiu impor seu estilo e vem dando ainda mais espaço para os jovens.

Nesse contexto de vitórias e boas atuações, confira as cinco principais qualidades de Tiago Nunes neste início de trabalho no Tricolor.

Manutenção do time de Portaluppi

Por mais que tenha um estilo próprio de seus times atuarem, Tiago Nunes manteve a base deixada por Portaluppi e fez mudanças específicas na equipe que vinha sendo escalada, principalmente, em seus primeiros jogos. Aos poucos, a equipe foi ganhando características do novo treinador. A entrada de Thiago Santos no meio-campo ajudou bastante, podendo dar mais liberdade para Matheus Henrique pisar na área.

Mudanças pontuais táticas e técnicas

Em menos de um mês no comando da equipe, já são perceptíveis algumas alterações táticas e técnicas. Tiago Nunes mudou o estilo de marcação na defesa, estabelecendo a figura do primeiro volante marcador (Thiago Santos). Tirou Diego Souza mais da área e alterou a forma de marcar do time quando perde a bola, buscando a recuperação na linha de cima. Em alguns jogos, adiantou a linha central e liberou os laterais. Outra observação é a mudança de postura durante os jogos, sem fazer troca de peças ou empilhar atacantes.

Boa relação com a base e aposta nos jovens

Com passagem pela própria base do Grêmio em 2013, pela qual conquistou o Estadual sub-15, Tiago traz em seu currículo trabalhos vitoriosos com jogadores revelados pelos clubes em que passou. Foi assim no Athetico-PR, onde conquistou uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Em sete partidas no Tricolor, Ruan, Darlan, Léo Pereira e Ricardinho estão tendo oportunidade e conquistando seus espaços.

Conhecedor de alguns atletas do elenco

Quando trabalhou no clube, em 2013, Tiago Nunes participou da formação de alguns atletas que ainda fazem parte do elenco gremista. Em sua primeira passagem, treinou nascidos em 1998. Caso do volante Darlan e do meia Jean Pyerre. O camisa 10 ainda não trabalhou com o novo técnico, pois se recupera de uma lesão muscular. Entretanto, Tiago já manifestou que é um admirador do meio-campista e até tentou seu empréstimo para o Athetico-PR, quando trabalhou em Curitiba.

Profissional, estudioso e motivador

Desde sua primeira passagem pelo Grêmio, Tiago é conhecido por trabalhar bastante. Profissional estudioso, está sempre analisando adversários e revendo jogos e treinos. Diferentemente de seu antecessor, trabalha bastante a parte técnica, o que é mostrado pela comunicação do clube por meio das redes sociais. Com frequência surgem fotos e imagens de Tiago ao lado de um quadro tático, orientando os atletas ainda no gramado. Além disso, é reconhecido por alterar o estado anímico dos grupos por onde passa.