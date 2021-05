Grenal 431: Ramírez explica escolhas controversas na escalação

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

perdeu de virada por 2 a 1 no primeiro Grenal da decisão do Gauchão de 2021 O Inter. Na entrevista pós-jogo, o técnico espanhol Miguel Angel Ramírez explicou o que o levou a fazer escolhas contestadas no time que começou o jogo. Foi a segunda derrota do clube sob comando de Ramírez em Grenais.

Questionado sobre a titularidade do zagueiro Zé Gabriel, Ramírez explicou que o jogador é o que tem desempenhado melhor na função nos treinamentos. "Zé Gabriel não erra sozinho. Erramos todos. Isso é injusto. Vejo todos os jogos. Analisamos. Cortamos para tentar corrigir. Digo que, vendo os jogos de novo, o rendimento dele está sendo positivo", completou o treinador colorado.

A respeito da ausência de Caio Vidal no time titular, o espanhol justifica ser uma escolha tática. "Caio precisa jogar com grandes espaços. Vimos isso no ano passado pela característica que o Inter jogava. Ele é bom nisso. Nossa forma atual de jogar tem menos espaços. Nem sempre os melhores vão jogar, mas sim os que tem melhor perfil para o jogo".