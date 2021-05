Grenal 431: Grêmio vence Inter de virada por 2 a 1 na primeira final do Gauchão

O Grêmio venceu o Inter de virada no Beira-Rio, por 2 a 1, neste domingo (16), e saiu na frente na decisão do Campeonato Gaúcho de 2021. Os gols gremistas foram de Diego Souza e Ricardinho, no segundo tempo.

Com a entrada de Nonato e o retorno de Palacios, o técnico Miguel Angel Ramírez manteve praticamente o mesmo time que entrou em campo na goleada sobre o Juventude. Já o técnico gremista Tiago Nunes não pode contar com o meia Thiago Santos, que ainda se recupera de um desconforto na coxa esquerda. Maicon ganhou a vaga no time titular e jogou ao lado de Lucas Silva e Matheus Henrique.

O jogo

O primeiro tempo de partida ficou marcado pelo equilíbrio e pela quantidade de faltas marcadas – foram oito para cada lado. Em uma delas o atacante Luiz Fernando foi derrubado por Moisés e precisou ser substituído com dores no tornozelo.

O gol colorado saiu aos 26 minutos com Thiago Galhardo, na única oportunidade do time em todo o primeiro tempo. Após lançamento em profundidade de Cuesta, Edenilson recebeu em velocidade e chutou na saída do goleiro. Galhardo teve só o trabalho de completar para as redes.

Até o gol do atacante, a partida permanecia equilibrada sem uma chance clara de gol, com ambos os times optando pela marcação alta na saída de bola adversária, o que causou muitos passes errados, tanto de Inter como de Grêmio.

Aos cinco minutos de partida, Nonato arrancou em velocidade e saiu cara a cara com o Brenno. No seguimento do lance, o meia foi ao chão após um choque com o goleiro e os jogadores colorados pediram o pênalti. O arbitro Anderson Daronco ameaçou ir fazer a checagem no VAR, mas a partida seguiu.

A principal chance tricolor veio em um contra-ataque já nos acréscimos. O meia Matheus Henrique recebeu livre em velocidade na entrada da área, mas não soube aproveitar e chutou em cima de Marcelo Lomba. Os visitantes tiveram ainda outras três finalizações para fora.

Atrás do resultado, o Grêmio começou a etapa complementar tomando as ações ofensivas do jogo. O gol gremista quase saiu em um cruzamento de Diogo Barbosa desviado por Palacios. A bola encobriu Lomba, mas Moisés apareceu para afastar o perigo.

Concentrando seus ataques pelo lado direito defensivo do Inter, o gol de empate do Grêmio veio na bola parada. Após cruzamento de Lucas Silva, Diego Souza apareceu na área mais alto que a defesa e cabeceou para dentro do gol aos 13 minutos. Antes disso, o colorado ainda teve a chance de ampliar o placar em um contra-ataque de Nonato que resultou em finalização para fora do chileno Carlos Palacios.

Sob pressão tricolor, o técnico colorado buscou se impor no ataque com as entradas de Bruno Praxedes e Caio Vidal. Antes disso, Tiago Nunes promoveu a entrada de Darlan no meio-campo gremista.

O jogo se manteve sem chances de gol até aos 32 minutos, quando em um cruzamento de Nonato, a bola sobrou para Caio Vidal, que finalizou para o gol, obrigando Brenno a fazer uma grande defesa. Aos 42 minutos do segundo tempo, em novo gol de cabeça, desta vez do jovem Ricardinho, o Grêmio virou. O Inter ainda teve uma chance clara aos 48 minutos do segundo tempo com Marcos Guilherme. Mas o placar final foi mesmo 2 a 1 para o Tricolor.

Agora, a dupla Grenal volta suas atenções ao calendário do meio de semana. Na quinta-feira (20), às 21h, o Inter enfrenta o Olimpia, no Paraguai, pela 5ª rodada do grupo B da Copa Libertadores da América. O colorado precisa pontuar fora de casa para seguir com boas chances de classificação para a próxima fase da competição.

Já o Grêmio viaja até a Venezuela para jogar contra o Aragua, também na quinta-feira, às 21h30min, pela 5ª rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. Um empate diante dos venezuelanos confirma o primeiro lugar no grupo e a classificação tricolor para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

Inter 1

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Lucas Ribeiro), Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato (Marcos Guilherme); Carlos Palacios (Yuri Alberto), Maurício (Caio Vidal) e Thiago Galhardo (Bruno Praxedes).

Grêmio 2

Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Fernando Henrique), Matheus Henrique e Maicon (Darlan); Ferreira, Luiz Fernando (Léo Pereira) e Diego Souza (Ricardinho).

Arbitragem: Anderson Daronco