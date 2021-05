Grêmio: Kannemann passa por cirurgia no quadril e segue sem previsão de retorno

Walter kannemann segue de fora do time do Grêmio. Nesta sexta-feira (14), o zagueiro argentino passou por um procedimento na região do quadril, visando amenizar as dores que sente no local. A cirurgia ambulatorial foi realizada no Hospital Moinhos de Vento.

As dores no quadril acompanham Kannemann a um longo período. Sem conseguir atuar e com o problema se agravando ao longo dos treinamentos, o departamento médico do clube decidiu pela intervenção. De acordo com a assessoria tricolor, o defensor retoma a rotina de trabalhos já neste domingo (16), mas segue sem previsão de retorno aos gramados.

derrota para o Independiente del Valle por 2 a 1, na Arena A última partida que o argentino disputou foi a, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores da América. Há um mês sem atuar, a partida foi no dia 14 de abril.

Confira o comunicado do Grêmio:

"O atleta Walter Kannemann realizou na manhã desta sexta-feira, no Hospital Moinhos de Vento, um procedimento ambulatorial na região do quadril, em razão das dores recentes apresentadas pelo jogador. Kannemann está em casa sob os cuidados do DM do Grêmio e no domingo pela manhã retorna sua rotina de treinamentos".