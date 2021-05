Com Gabigol e Daniel Alves, Tite convoca seleção para confrontos pelas Eliminatórias

O Brasil já tem seus selecionáveis para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira (14), o técnico Tite apresentou a lista de convocados com algumas surpresas. Uma delas é o retorno do lateral-direito Daniel Alves, 38 anos, do São Paulo. Artilheiro da temporada no Brasil, com 12 gols, Gabigol também foi chamado.

Ex-Grêmio, Everton Cebolinha, de temporada apagada no Benfica, consta na lista. Ao todo, foram 24 jogadores chamados. Além de Daniel Alves e Gabigol, outros dois atletas que atuam no Brasil foram chamados por Tite: Weverton (Palmeiras) e Everton Ribeiro (Flamengo).

A convocação ocorreu após quase sete meses desde a última vez que o Brasil se apresentou para as Eliminatórias. A seleção masculina enfrenta o Equador, no dia 4 de junho (sexta-feira), às 21h30min, no Beira-Rio. Quatro dias depois, vai à Assunção enfrentar o Paraguai, também às 21h30min. As partidas são válidas pela 7ª e 8ª rodada do torneio qualificatório para o Catar.

Confira a lista completa dos 24 convocados por Tite:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Daniel Alves (São Paulo), Renan Lodi (Atlético de Madri) e Alex Sandro (Juventus);

Zagueiros: Lucas Veríssimo (Benfica), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG) e Éder Militão (Real Madrid);

Meias: Casemiro (Real Madrid), Lucas Paquetá (Milan), Fabinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Flamengo), Fred (Manchester United) e Douglas Luiz (Aston Villa);

Atacantes: Neymar (PSG), Vinícius Junior (Real Madrid), Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) e Everton Cebolinha (Benfica).