Grenal 431: Duelo de campeões sul-americanos no Gauchão

O Grenal 431 colocará frente a frente, pela primeira vez, os técnicos Miguel Ángel Ramírez e Tiago Nunes. Em comum, ambos carregam na bagagem um título continental. O técnico gremista venceu a Copa Sul-Americana de 2018 pelo Athletico-PR. Já o comandante colorado faturou o mesmo título no ano seguinte, com o Independiente del Valle, do Equador. Neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, o Inter de Ramírez começa a medir forças com o Tricolor de Tiago para ver quem manda no Rio Grande do Sul.

Ramírez, 36 anos, contratado no fim de 2020, ocupou o lugar de Abel Braga Reconhecidos por serem dois profissionais de uma geração de estudiosos, os jovens profissionais apresentam outras coincidências: ambos substituíram ídolos da dupla Grenal., comandante de dois dos principais títulos da história do clube - Libertadores e Mundial - e de um vice do Brasileirão.

desafio de Tiago, 41 anos Renato Portaluppi, depois de um ciclo vitorioso de quase cinco anos Por sua vez, o, pode ser considerado ainda maior. O gaúcho de Santa Maria substituiu o eterno ídolo, no qual teve recuperação da hegemonia estadual (2018, 2019 e 2020), Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Ainda sob a sombra da derrota para o Táchira, na Venezuela, pela Libertadores Em campo, Ramírez vive um momento de incertezas. Com performances maiúsculas dentro de casa, não consegue repetir o bom futebol fora., o espanhol pode conquistar de vez o coração colorado com a taça do Gauchão, o que não ocorre desde 2016.

Reconhecido por seu trabalho em categorias de base, o espanhol ainda tenta implantar sua filosofia do jogo de imposição, mas é questionado pelo uso de algumas peças que ainda não convenceram e/ou não se adaptam ao seu estilo. Outro questionamento é a falta de repetição do time, com a formação alterada conforme o adversário.

Tiago também carrega em seu currículo uma ligação com a base, inclusive, a gremista. Em 2013, conquistou o Estadual sub-15 com a gurizada tricolor sobre o Inter. Porém, vem de uma passagem frustrante pelo Corinthians, onde não conseguiu dar sequência no trabalho que ganhou destaque depois de conquistas no Furacão.

Com vitórias no Estadual e na Sul-Americana, o técnico vem implantando seu estilo aos poucos, sem mudar radicalmente o trabalho de Portaluppi. Fez poucas alterações em termos de nomes, mas, taticamente, já se vê a cara de Tiago dentro e fora de campo.