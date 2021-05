Inter busca sequência de vitórias em meio ao desafio dos Grenais

A oscilação do Inter neste início de trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez não permite que o time ganhe a confiança necessária para dar sequência ao esquema proposto pelo novo treinador. O espanhol já comandou a equipe em 14 jogos, conquistando dez vitórias, um empate e três derrotas.

derrota para o Táchira, na terça-feira (11), pela Libertadores. Os números são positivos e expressivos, entretanto, as derrotas são marcadas por atuações abaixo do nível esperado. Além disso, o time goleia no Beira-Rio e tem apresentações patéticas fora de casa, como a

A única sequência de quatro vitórias aplicadas por Ramírez ocorreu no Gauchão (Ypiranga, Novo Hamburgo, Caxias e Brasil-Pel). Na Libertadores, o Colorado aplicou placares elásticos contra o próprio Táchira (4x0) e Olimpia (6x1), ambos em casa. Mas as derrotas para o Always Ready (2x0) e para o próprio Táchira (2x1) deixaram péssima impressão.

finais do Gauchão A desculpa do gramado, da altitude ou de fatores externos não convencem tanto. Na Venezuela, nesta semana, a displicência do time em campo, mesmo à frente do placar, mostrou um sério problema de foco. Para reverter o quadro deixado diante dos venezuelanos, Ramírez terá dois clássicos Grenais pela frente, nas. Em meio à decisão, ainda pega o Olimpia, no Paraguai, para encaminhar a classificação na Libertadores.

Após passar boa parte da quarta-feira na viagem de volta ao Brasil, a delegação se reapresenta nesta quinta-feira (13) e inicia a preparação para o primeiro jogo com o Grêmio, domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.