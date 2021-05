Lista dos atletas mais bem pagos do mundo tem McGregor no topo e Neymar em 6º

A lista dos atletas mais bem pagos do mundo, elaborada pela revista Forbes, teve um líder inédito neste ano: o lutador de MMA e estrela do UFC Conor McGregor. Ele superou Messi e Cristiano Ronaldo e chegou ao topo, com o total de US$ 180 milhões (R$ 940 milhões) arrecadados nos últimos 12 meses. No top 10, há apenas um brasileiro, Neymar, que aparece na sexta posição.

A pandemia afetou menos do que se poderia esperar. Apesar de alguns clubes terem diminuído os vencimentos de algumas de suas estrelas, os dez atletas mais bem pagos do mundo arrecadaram juntos 28% a mais em 2020 do que o top 10 de 2019. A Forbes considera o período entre 1 de maio de 2020 e 1 de maio de 2021 para o levantamento.

Segundo a publicação, a maioria dos ganhos de McGregor veio da venda de sua participação majoritária na marca de uísque Proper No. 12 para a empresa Proximo Spirits por US$ 150 milhões (R$ 796 milhões). McGregor só havia aparecido no ranking anteriormente no top 10 em 2018. Além da marca de bebidas, recentemente o lutador do UFC disse que pensava em comprar o Manchester United.

Neymar ficou na sexta posição, tendo recebido US$ 95 milhões (R$ 496 milhões), praticamente a mesma quantidade do ano anterior - dos quais a maior parte foi de seus vencimentos no PSG (US$ 76 milhões ou R$ 403 milhões), enquanto o resto veio de patrocínios. O jogador deve aparecer mais para cima no ranking do próximo ano, já que assinou novo contrato com o time francês no último sábado (8).

Antes de Neymar, aparecem Messi (R$ 679 milhões), que teve parte de seus vencimentos reduzidos pelo Barcelona em meio à pandemia; Cristiano Ronaldo (R$ 627 milhões), Dak Prescott (R$ 561,5 milhões), quarterback do Dallas Cowboys, da NFL, e LeBron James (R$ 504 milhões), do basquete, outro que ganhou menos por conta da pandemia.

Top 10 dos atletas mais bem pagos do mundo, com os valores convertidos em reais

1) Conor McGregor (MMA - UFC) - R$ 940 milhões

2) Lionel Messi (futebol - Barcelona) - R$ 679 milhões

3) Cristiano Ronaldo (Futebol - Juventus) - R$ 627 milhões

4) Dak Prescott (Futebol Americano - Dallas Cowboys) - R$ 561,5 milhões

5) Lebron James (Basquete - Los Angeles Lakers) - R$ 504 milhões

6) Neymar (Futebol - PSG) - R$ 496 milhões

7) Roger Federer (Tênis) - R$ 470 milhões

8) Lewis Hamilton (Fórmula 1 - Mercedes) - R$ 428 milhões

9) Tom Brady (Futebol Americano - Tampa Bay Buccaneers) - R$ 397 milhões

10) Kevin Durant (Basquete - Brooklyn Nets) - R$ 392 milhões