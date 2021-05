Douglas Costa se aproxima do retorno ao Grêmio

Um sonho antigo do torcedor gremista está perto de se concretizar. O meia-atacante Douglas Costa pode ser anunciado pelo Grêmio nos próximos dias. Após uma reunião na casa do jogador no final da manhã desta quarta-feira (12), o staff do atleta e dirigentes do clube chegaram a uma conclusão em relação aos salários e ao tempo de contrato. O último passo para concretizar o negócio passa pela liberação da Juventus, da Itália, clube com o qual Douglas tem vínculo até o junho de 2022.

O jogador desembarcou em voo particular no aeroporto Salgado Filho e seguiu direto para sua residência em um condomínio fechado, localizado em Eldorado do Sul, região Metropolitana da Capital. Em seguida, chegaram ao local o vice de futebol tricolor, Marcos Hermann, e o CEO Carlos Amodeo, além do empresário Jorge Machado, que encaminha a transação.

Especula-se que Douglas Costa assine com o Tricolor por dois anos e meio, com salários dentro das possibilidades financeiras do clube, além de uma cláusula de produtividade por jogos realizados. O meia-atacante tem um histórico sério de lesões nos últimos três anos.

Nesta sexta-feira (14), representantes de Douglas Costa terão uma reunião decisiva com dirigentes da Juventus, em Turim, para chegar a um acordo para a sua liberação. O clube italiano estaria devendo valores ao jogador e aceitaria liberá-lo para zerar a dívida.

Douglas Costa está emprestado pela Juve ao Bayern de Munique até o final deste mês, quando se encerra a temporada europeia. A janela para transferências internacionais no Brasil fecha no próximo dia 23.

Revelado pelo Grêmio em 2008, Douglas foi vendido em 2010 para o o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de € 6 milhões, onde ficou até 2015, quando se transferiu para o Bayern de Munique. Já em 2018, foi emprestado a Juventus, com obrigatoriedade de compra. Da Itália, voltou à Alemanha para este último período de empréstimo.