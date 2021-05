Inter sofre virada do Táchira e perde a segunda na Libertadores

Deivison Ávila

A abertura do returno do Grupo B da Libertadores da América foi péssima para o Inter. Após sair na frente com um gol de pênalti convertido por Galhardo, o Colorado fez uma péssima segunda etapa, foi pressionado pelo fraquíssimo Deportivo Táchira e acabou perdendo por 2 a 1, nesta terça-feira (11), na Venezuela. O resultado deixa a chave totalmente embolada. O Inter segue na liderança com seis pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Always Ready que recebe o Olimpia, nesta quinta-feira (13), na Bolívia.