Inter busca vitória na Venezuela para encaminhar vaga às oitavas da Libertadores

Depois de golear o Deportivo Táchira no primeiro turno do Grupo B por 4 a 0, o Inter volta a enfrentar os venezuelanos, só que desta vez, fora de casa. Nesta terça-feira (11), os comandados de Miguel Ángel Ramírez podem encaminhar a classificação às oitavas de final com um triunfo longe de seus domínios. O Inter é líder da chave com seis pontos, à frente do Always Ready pelo saldo de gols.

vitória sobre o Juventude pelo Gauchão Para a partida marcada para as 19h15min, no Estádio Pueblo Nuevo, em Táchira, Ramírez fez apenas um treinamento, na tarde desta segunda-feira (10), já em solo venezuelano. A delegação colorada desembarcou na Venezuela na noite domingo (9). A principal dúvida para o confronto é o atacante Carlos Palacio. O chileno sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e deixou o gramado ainda no primeiro tempo da

Caso não atue, Yuri Alberto surge como principal opção para sua vaga. Neste cenário, o Inter pode ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Mauricio; Carlos Palacios (Yuri Alberto), Thiago Galhardo e Taison.

O Táchira, que precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase, pode ser escalado pelo técnico Juan Tolismano com Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas e Granados; Nelson Hernández, Cova, Flores e Freddy Góndola; Lucas Gómez e Edgar Pérez. A arbitragem será do colombiano Wilmar Roldán.

Nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo Moisés falou sobre a partida e o modelo de jogo imposto por Ramírez neste início de trabalho. "Sabemos a importância do jogo e que precisamos da vitória para dar um salto na tabela e manter a liderança", projetou. "É diferente para mim e para o Rodinei. Estamos acostumados a jogar por fora e fazer ultrapassagens. O professor pede para a gente se apresentar por dentro, para ter mais um jogador no meio, e vem dando certo", avaliou.

Questionado sobre a decisão do Gauchão, que começa no próximo domingo, Moisés preferiu manter o foco na Libertadores: "É só final de semana. Estamos pensando nesse jogo de amanhã, pois é decisivo para a gente. Após essa partida iremos trabalhar durante a semana para pensar no Grenal", disse.