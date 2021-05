Libertadores: onde assistir Deportivo Táchira x Inter na TV

, o Inter volta a enfrentar os venezuelanos, só que desta vez, fora de casa. Nesta terça-feira (11), os comandados de Miguel Ángel Ramírez podem encaminhar a classificação às oitavas de final com um triunfo longe de seus domínios. A partida está marcada para às 19h15min, no Estádio Pueblo Nuevo, em Táchira, e terá transmissão da Conmebol TV, canal pay-per-view da tevê fechada.

A principal dúvida de Ramírez para escalar o Colorado é a presença de Carlos Palacio. O atacante chileno sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e deixou o gramado ainda no primeiro tempo naYuri Alberto surge como principal opção para sua vaga. O Inter pode ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víxtor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Mauricio; Carlos Palacios (Yuri Alberto), Thiago Galhardo e Taison.