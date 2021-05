Grêmio faz 2 a 0 no Caxias e enfrenta Inter na final do Gauchão

que passou por cima do Juventude no sábado (8) Depois de dois anos, a dupla Grenal volta a medir forças de forma direta pelo título do Campeonato Gaúcho. Depois do Inter,, foi a vez do Grêmio cumprir, neste domingo (9), a sua tarefa. Em uma partida segura, o Tricolor superou o Caxias por 2 a 0, carimbando o passaporte para a decisão do Gauchão.

As finais estão previstas para os dias 16, no Beira-Rio, e 23 de maio, na Arena. Para o Colorado, maior campeão estadual com 45 títulos, será a chance de reconquistar a taça que não ergue desde 2016. O Tricolor, por sua vez, irá a campo em busca do tetracampeonato, sequência que não alcança desde os anos 1980.

Precisando vencer, o Caxias criou algumas chances, em especial com bolas alçadas na área tricolor. A posse de bola gremista, porém, tinha maior qualidade, e resultou em gol aos 28 min da primeira etapa. Após jogada de dribles dentro da área, Ferreira cruzou para Matheus Henrique, que fez de cabeça. No lance, Marcelo Pitol atingiu o gremista, causando preocupação.

O segundo tempo foi de um Caxias voluntarioso, mas sem espaços, enquanto o Tricolor evitava acelerar a partida além do estritamente necessário. Uma boa chance viria aos 24 min, mas Churín e, logo depois, Ferreira, desperdiçaram. Logo depois, o mesmo Ferreira acertou a trave.

Aos 36, veio a pá de cal. Em velocidade, Ferreira livrou-se da marcação e surgiu para deslocar Pitol e garantir a vaga na final. A partida marcou os 300 jogos de Geromel com a camisa tricolor, enquanto a equipe grená despediu-se do treinador Rafael Lacerda, que será substituído por Rafael Jacques.

FICHA TÉCNICA

Escalações

GRÊMIO (2) - Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Silva), Darlan e Matheus Henrique (Maicon); Luiz Fernando (Guilherme Azevedo), Diego Souza (Churín) e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.

CAXIAS (0) - Marcelo Pitol; Marlon, Guilherme Mattis (Henrique), Thiago Salles e Bruno Ré; Juliano, Felipe Tontini (Gleydson), Jhon Cley (Vidaletti), Diogo Oliveira (Carlos Alberto) e Gustavo Ramos (John Lennon); Giovane Gomez. Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Jean Pierre Lima.