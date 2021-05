Lewis Hamilton vence GP da Espanha e iguala recorde de Senna

O heptacampeão Lewis Hamilton venceu neste domingo (9) o GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021 do Mundial de F1. Foi o quinto ano consecutivo de vitória na corrida da Catalunha, que faz com que o piloto inglês repita um feito do brasileiro Ayrton Senna, vencedor em Mônaco cinco vezes seguidas (de 1989 a 1993).

Hamilton também acumula seis poles na pista espanhola (2014, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021). Neste sábado (8), ele foi o mais rápido no circuito espanhol, onde registrou a centésima pole position de sua carreira.

O piloto da Mercedes é também o que mais vezes largou na principal fila do grid, que soma a primeira e a segunda posição. Foram 162 vezes.

Na Espanha, Hamilton largou em primeiro e logo perdeu a liderança para o holandês Max Verstappen, que a manteve até a 25ª volta, quando entrou nos boxes para manutenção do carro. A parada, de 4.2 segundos, colocou o holandês em desvantagem até a 29ª volta, quando retomou a liderança.

Verstappen fazia uma boa corrida, mas a estratégia de parada e pneus da Mercedes funcionou melhor do que a da Red Bull, e Hamilton conseguiu diminuir a vantagem do holandês até ultrapassá-lo na volta de número 60. O britânico tirou cerca de 23s em 17 voltas.

Companheiro de equipe do heptacampeão, Valtteri Bottas completou o pódio ao terminar em terceiro.

Com a vitória, a terceira na temporada em quatro corridas disputadas, o piloto da Mercedes lidera o Mundial com 95 pontos. Verstappen está em segundo, com 80, e Bottas é o terceiro, com 47.

O trajeto espanhol de 4.675 km e 66 voltas fica na cidade catalã de Montmeló, a 30 km de Barcelona e é considerado um bom termômetro de forças das equipes: conta com uma reta longa, curvas de diferentes velocidades e um trecho final tortuoso.

A Fórmula 1 retorna daqui duas semanas, no dia 23, em Montecarlo, para o GP de Mônaco.

Veja a classificação do GP da Espanha:

1º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), em 1h33min07s683

2º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 15s841

3°) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 26s610

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 54s616

5º) Sergio Perez (MEX/Red Bull), a 1min03s671

6º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 1min13s768

7º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 1min14s670

8º) Lando Norris (GBR/McLaren), a uma volta

9º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) , a uma volta

10º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - a uma volta

11º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - a uma volta

12º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - a uma volta

13º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - a uma volta

14º) George Russell (GBR/Williams) - a uma volta

15º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - a uma volta

16º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - a uma volta

17º) Fernando Alonso (ESP/Alpine), a uma volta

18º) Mick Schumacher (ALE/Haas) - a duas voltas

19º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) - a duas voltas

Não completou a prova:

Yuki Tsunoda (JAP/Alphatauri).

