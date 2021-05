Finalistas do Gauchão serão conhecidos neste final de semana

Qualquer vitória do Grêmio, ou até mesmo empate, classifica Tiago Nunes para sua primeira final como técnico do clube. O Caxias precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para a classificação. Em caso de vitória por um gol, a decisão é nos pênaltis.

Grêmio goleou o Aragua pela Sul-Americana

Ainda é difícil prever uma escalação titular do Grêmio. O técnico segue fazendo testes no início de seu trabalho. A tendência é que Bruno Cortez e Léo Pereira voltem após terem sido poupados no confronto contra o Aragua pela Sul-Americana. Fcom entorse no tornozelo direito, e Jean Pyerre, com lesão muscular na coxa direita, são dúvidas. Maicon e Darlan devem ser as opções.