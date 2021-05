GP da Espanha será disputado neste domingo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A 4ª etapa da temporada da F1 será o Grande Prêmio da Espanha, que acontece no domingo (9), às 10h (horário de Brasília), no Circuito da Catalunha. A TV Band transmite a corrida. Serão cerca 4.675 km percorridos em 66 voltas.

Liderando a competição com 69 pontos, Lewis Hamilton vai em busca de sua 5ª vitória consecutiva no país. Apesar da dominância do britânico, o GP na Catalunha teve 10 vencedores diferentes nos últimos 14 anos.

Principal concorrente de Hamilton, Max Verstappen foi o último piloto diferente do líder do campeonato a vencer a prova, em 2016, pela Red Bull. Ele é atualmente o segundo colocado da temporada com 61 pontos.

A pequena diferença entre os dois pilotos deixa a corrida de domingo ainda mais disputada. A definição do grid de largada ocorre neste sábado, a partir das 10h no Brasil. Hamilton pode chegar à centésima pole position na sua carreira.

Antes do treino classificatório, os pilotos terão outros três na pista: nesta sexta-feira (7), o primeiro treino livre ocorre entre 6h30min e 7h30min e o segundo entre 10h e 11h. Já no sábado (8), o último antes da definição da largada, será realizado entre 7h e 8h.

Após a corrida na Espanha, a Fórmula 1 só voltará em duas semanas, quando será disputado o GP de Mônaco, em 23 de maio.