Conmebol divulga dias e horários dos próximos jogos da seleção nas Eliminatórias

A seleção brasileira já sabe os dias e horários dos dois próximos confrontos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Nesta quinta-feira (6), a Conmebol informou que o duelo com o Equador, no Beira-Rio, será dia 4 de junho, às 21h30min, pela sétima rodada, enquanto o jogo com o Paraguai será no dia 8, no mesmo horário, em Assunção.