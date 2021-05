Inter aplica goleada de 6 a 1 sobre o Olimpia no Beira-Rio

estreia de Taison no clube colorado O Internacional venceu o Olimpia-PAR por 6 a 1, no Beira-Rio, em partida que marcou aapós 11 anos. Com a vitória, o time gaúcho segue na primeira colocação do grupo B da Copa Libertadores com 6 pontos.

As melhores chances de gol durante o primeiro tempo foram todas dos donos da casa. Sempre pressionando a saída de bola dos paraguaios, uma das características do esquema tático do Inter de Ramírez, aos 16 minutos o colorado teve sua primeira grande chance com Marcos Guilherme, mas o atacante acabou furando o chute sem marcação dentro da área.

Foi na bola parada que saiu o primeiro gol da partida. Após cobrança de escanteio de Rodinei, o argentino Victor Cuesta acertou o cabeceio no canto direito do goleiro Gastón Olveira. Foi o segundo gol de cabeça do zagueiro na competição. Outros dois lances, partindo do contra-ataque em velocidade, pararam nas mãos do goleiro adversário.

O Olimpia, por sua vez, acabou o primeiro tempo sem chutes a gol, tendo suas melhores oportunidades em bolas paradas, mas nada que assustasse o time comandado por Miguel Ángel Ramírez.

A etapa complementar iniciou com imposição colorada no ataque. Foram necessários cinco minutos para os donos da casa ampliarem o placar. Após erro na saída de bola dos paraguaios, a bola sobra para Taison que aciona Maurício na entrada da área. A tentativa de passe do meia para Moisés foi parada com mão do lateral-direito Alan Benítez. Pênalti para o Inter. Na cobrança, gol de Edenílson aos 7 minutos. Com o 2 a 0, o Inter seguiu dominando as ações do jogo durante todo o segundo tempo.

O terceiro e quarto gols vieram com Thiago Galhardo. Com destaque para o golaço no 4 a 0 que partiu de um passe de Praxedes para o atacante encobrir o goleiro.

Quem também anotou um golaço foi Caio Vidal, que entrou no segundo tempo no lugar do estreante Taison. Após cruzamento de Saravia na área, a bola sobra para o atacante que marca de bicicleta. Antes dele, Yuri Alberto teve só o trabalho de empurrar para dentro do gol depois de assistência de Marcos Guilherme.

As melhores chances do Olimpia vieram pouco depois dos 20 minutos, com uma cabeçada para fora do atacante Jorge Recalde. Logo em seguida, na saída de bola colorada, um erro de Marcelo Lomba deu nova chance aos adversários, mas o meia Braian Ojeda chutou para fora.

O único gol dos paraguaios veio aos 40 minutos do segundo tempo depois de Rodrigo Dourado derrubar Otálvaro na área. Na cobrança de pênalti, gol do atacante Derlis González para descontar a goleada.