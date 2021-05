Na expectativa por Taison, Inter encara o Olimpia pela Libertadores

Ao que tudo indica, Taison fará sua reestreia com a camisa do Inter na noite desta quarta-feira (5). Às 21h, o Colorado recebe os paraguaios do Olimpia pela 3ª rodada do Grupo B da Libertadores da América. Sem contar com Palacios, suspenso pela expulsão diante do Deportivo Táchira, é bem provável que o novo camisa 10 comece jogando.

O treinador espanhol tem outras dúvidas para escalar o time. Patrick, que saiu com dores musculares na coxa esquerda na derrota para o Juventude pelo Gauchão, é uma incógnita. Caso não atue, Caio Vidal aparece como opção. Ramírez pode ainda iniciar com Yuri Alberto pela ponta e Thiago Galhardo centralizado na linha de frente.

Na defesa, Rodinei retorna à lateral-direita, após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo com os venezuelanos. Na zaga, Zé Gabriel, também fica à disposição depois de superar dores musculares. Ele disputa a vaga com Lucas Ribeiro.

Com este cenário, o Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Lucas Ribeiro), Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício; Caio Vidal (Patrick), Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Taison.

O Colorado precisa vencer o Olimpia para seguir na liderança da chave, já que nas próximas duas rodadas sairá para enfrentar os paraguaios e o Táchira, encerrando a fase de grupo com os bolivianos do Always Ready, em casa. No momento, todas as equipes possuem três pontos, e o Inter está na frente pelo saldo de gols.

O Olimpia chega a Porto Alegre vivendo uma crise técnica. À frente da equipe está o ex-volante Sergio Orteman, e ele ainda não encontrou a formação ideal, além de sofrer com um elenco formado por jogadores veteranos. Uma possível escalação paraguaia tem Gastón Olveira; Benítez, Maciel, Diego Polenta e Iván Torres; Recalde, Richard Ortiz e Hugo Quintana; Ramon Sosa, Marcelo Estigarribia e Walter Gonzáles..