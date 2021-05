Com repetições, Tiago Nunes dá sequência e indica time titular do Grêmio

Mesmo há pouco tempo no comando do Grêmio, Tiago Nunes parece já ter os 11 titulares definidos para este início de trabalho. O planejamento do novo departamento de futebol é no jogo a jogo e na constante avaliação do elenco gremista. Agora, uma indicação de mudança de trabalho em relação ao feito por Renato Portaluppi é na priorização de competições. Em princípio, o Tricolor terá força máxima sempre.

Mesmo que o discurso do presidente Romildo Bolzan Júnior, até aqui, tenha sido de não valorizar a Copa Sul-Americana, os resultados positivos mudaram o cenário e o Grêmio vai entrar de cabeça na busca pela competição que dá uma vaga direta na próxima Libertadores.

Em relação ao time titular, Tiago Nunes já deixou claro que Cortez é o novo dono da lateral-esquerda. Nem mesmo o alto investimento em Diogo Barbosa garantiu um lugar no time. As demais posições estão definidas. A única incerteza é sobre o retorno de Kannemann. O zagueiro argentino segue com desconfortos musculares, mas o departamento médico não detalha a situação do atleta.

Para o confronto com o Aragua, da Venezuela, pela 3ª rodada da Sul-Americana, a tendência é de que o time titular seja mantido para o confronto da próxima quinta-feira (6), às 19h15min, na Arena. A única dúvida está na lateral-direita. Vanderson pode aparecer no time, dando um descanso para o experiente Rafinha, de 35 anos. A provável escalação tem Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.