Grêmio vence o Caxias no Centenário e está a um empate da final

O Grêmio foi até o Centenário e venceu o Caxias por 2 a 1, neste domingo (2), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A vitória tricolor passou diretamente pela intervenção do árbitro de vídeo, que anulou um gol da equipe da Serra e marcou um pênalti para o time da Capital. No final, os comandados de Tiago Nunes superaram os de Rafael Lacerda por 2 a 1. No jogo da volta, o Grêmio só precisa de um empate para chegar à final. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16h, na Arena.

Melhor defensivamente e sem dar espaços para os donos da casa, o Tricolor contou ainda com o erro do zagueiro Guilherme Mattis, que tentou cortar um passe e deu uma assistência para Diego Souza bater cruzado e abrir o placar. Aos 38, o Caxias até empatou, com Tontini, em um chute bonito de fora da área, mas o árbitro de vídeo chamou o juiz e anulou o lance porque a bola bateu na mão do atacante Giovane Gomez antes de chegar no pé do volante caxiense.

Só que, nos acréscimos, o Grêmio seguiu relaxando e não conseguiu evitar o empate grená. Após cobrança de escanteio de Jhon Cley, Rafinha desviou de cabeça, e Marlon surgiu na área para mandar para o fundo das redes.

A etapa final seguiu equilibrada e movimentada, com os times buscando o ataque. E a primeira chance foi do Caxias. Aos dez minutos, Jhon Cley cobrou falta na cabeça de Thiago Sales, mas Brenno fez grande defesa, evitando a virada. A resposta gremista veio aos 22: Maicon tabelou com Diego Souza e saiu na cara de Pitol, mas o goleiro fechou o gol, salvando o Caxias.

E o VAR voltou a ser decisivo a favor do time da Capital. Aos 36, Ferreirinha foi lançado dentro da área e Matheusinho se chocou com o atacante. O árbitro não marcou, mas o VAR mandou ele revisar o lance e Vinícius do Amaral marcou o pênalti que Diego Souza converteu, definindo a partida.

FICHA TÉCNICA

Caxias 1

Marcelo Pitol; John Lennon, Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Marlon (Matheuzinho), Gustavo Ramos, Felipe Tontini (Carlos Alberto) e Jhon Cley (Milla); Giovane Gomez. Técnico: Rafael Lacerda.

Grêmio 2

Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos (Lucas Silva), Matheus Henrique (Maicon), Léo Pereira (Luiz Fernando), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza (Churín). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Vinícius do Amaral.