Juventude sai na frente contra o Inter por uma vaga na final

Na partida de ida da semifinal entre Juventude e Inter, disputada em Bento Gonçalves, quem se deu melhor foi o time da Serra. Neste domingo (2), os comandados de Marquinhos Santos foram efetivos e, em uma das poucas chances criadas, Marcos Vinicios definiu a vitória da Papada por 1 a 0. Ao Colorado, resta reverter a vantagem no próximo sábado, às 19h, em casa. Não tem gol qualificado nesta fase.

O confronto foi disputado no péssimo gramado do estádio Montanha dos Vinhedos, que não colaborou com as equipes. O Juventude até começou com uma posse de bola maior, mas, aos poucos, o Inter passou a dominar as ações, porém, sem encontrar espaços para criar. Com isso, a equipe voltou a abusar dos lançamentos longos e dos passes para trás.

O Colorado chegou na frente em duas oportunidades, com Mauricio. Na primeira, aos 37 minutos, Patrick recebeu na área, mas não dominou, e a bola sobrou para Mauricio, que chutou para fora. Quatro minutos depois, ele arriscou mais uma, desta vez de fora da área, mas não acertou o gol. O Juventude, apesar de se defender bem e dificultar a vida colorada, também não incomodou Marcelo Lomba.

Os times voltaram mais ligados para o segundo tempo. Aos quatro minutos, a zaga do Inter dormiu no ponto e Marcos Vinicios partiu livre, mas a bola quicou, e Lomba saiu do gol para ficar com ela. Cinco minutos depois, Palacios passou por Forster, invadiu a área e, ao tentar driblar Carné, foi derrubado. O juiz marcou o pênalti. Só que o VAR foi acionado, o árbitro foi ao monitor e anulou a marcação.

E, no primeiro chute a gol, o time da Serra abriu o marcador. Aos 26, Marcos Vinicios recebeu lançamento de Wescley, às costas de Dourado, avançou em velocidade e chutou. A bola ainda tocou o travessão e quicou dentro do gol.

O técnico Miguel Ángel Ramírez mudou o time, mas não conseguiu buscar alternativas para chegar à igualdade. No próximo sábado, no Beira-Rio, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para ir á final.

FICHA TÉCNICA

Juventude 1

Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Eltinho (Alyson); João Paulo, Matheus Jesus (Elton), Capixaba, Wescley (Gustavo Bochecha) e Marcos Vinícios; Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

Inter 0

Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro (Rodrigo Lindoso), Víctor Cuesta e Moisés; Edenilson (Nonato), Rodrigo Dourado e Maurício (Thiago Galhardo); Palacios (Caio Vidal), Yuri Alberto e Patrick (Praxedes). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Árbitro: Douglas Silva.