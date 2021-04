Treinos livres do GP de Portugal têm Mercedes na ponta e problemas com bueiros

Os treinos livres do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1 realizados nesta sexta-feira (30) foram marcados pela liderança da Mercedes, a estreia de um piloto na categoria e problemas com tampas de bueiros, o que atrasou a parte final dos trabalhos. Neste sábado (1º), às 11h, ocorre o treino classificatório. A largada do GP no autódromo de Algrave será no domingo (2), no mesmo horário.

GP da Emilia Romagna Na primeira parte da sessão, o finlandês Valteri Bottas, da Mercedes, que havia abandonado oapós um choque com George Russel, superou por pouco Max Verstappen, da Red Bull, e garantiu o melhor tempo entre os 20 pilotos.

Bottas fez 1m19s648, enquanto Verstappen anotou 1m19s673. Sergio Perez, parceiro do holandês na Red Bull, fechou o top 3, com 1m19s846, seguido da Ferrari de Charles Leclerc, que marcou 1m19s884.

Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Bottas, ficou apenas na quinta colocação da sessão, com o tempo de 1m19s967. Pierre Gasly, Russell, Lando Norris, Carlos Sainz e Esteban Ocon fecharam o grupo dos dez primeiros colocados.

Um dos destaques da etapa ficou para Callum Ilott, vice-campeão da F2 no ano passado. Ele estreou na categoria e substituiu Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, fazendo volta mais rápida do que Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

Já a parte final, liderada por Hamilton (1m19s837), seguido de Verstappen e Bottas, ficou marcada por problemas na pista. Assim como no ano passado, algumas tampas de bueiro estavam soltas e precisaram ser reparadas pelos responsáveis pelo autódromo, o que atrasou o início da etapa em dez minutos.

Com bandeira verde, coube a Mazepin protagonizar uma das poucas cenas relevantes da sessão: o russo perdeu o controle do carro e saiu da pista ainda nos cinco primeiros minutos -ele, no entanto, não chegou a bater.

Ainda houve tempo para Kimi Raikkonen, Yuki Tsunoda e Hamilton derraparem em uma das curvas do circuito, mas sem terem maiores problemas.