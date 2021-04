Gauchão: Dupla Caju mede forças com a Grenal

O estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, será o palco da partida de ida das semifinais do Gauchão. Neste domingo (2), às 16h, o Juventude mandará o jogo contra o Inter, já que o Alfredo Jaconi segue sendo preparado para o retorno da Papada à Série A do Brasileirão.

O Colorado deve ter força máxima para o confronto, já que o próximo compromisso pela Libertadores, na terça-feira (4), será novamente em casa, e não terá o desgaste da viagem. A principal novidade na delegação que viaja para a Serra pode ser o lateral-direito Enzo Saravia. O argentino está recuperado da lesão no ligamento no joelho direito e deve ficar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez.

Quem também está liberado e volta aos treinos nesta sexta-feira (30) é o goleiro Daniel. Após um teste inconclusivo para Covid-19, ele foi liberado pelo departamento médico e deve seguir com o a delegação. A tendência é de que Ramírez escale o que tem de melhor, podendo preservar alguns atletas que atuaram contra o Deportivo Táchira.

Após a folga desta quinta-feira, o grupo trabalha nesta sexta e sábado, seguindo viagem para Caxias do Sul depois do último treino em Porto Alegre.

O Juventude terá um desfalque importante para a partida. Titular absoluto no meio-campo, Castilho está suspenso. O substituto escolhido pelo técnico Marquinhos Santos deve ser o ex-colorado Elton. Gustavo Bochecha e Matheus Jesus correm por fora.

Outra baixa está na zaga. Cleberson também cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo Vitor Mendes entra no time. Uma provável escalação do Ju tem Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; João Paulo, Elton e Wescley; Capixaba, Marcos Vinícios e Matheus Peixoto.

Na outra semi, Grêmio visita o Caxias, no Centenário

A outra semifinal do Gauchão será uma reedição da final de 2020. O Grêmio chega a sua primeira decisão de mata-mata sob o comando de Tiago Nunes. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Centenário. Já o Caxias chega aos dois duelos decisivos vivendo uma crise no departamento de futebol.

Como o Tricolor foi a campo nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, alguns atletas podem ser preservados neste primeiro duelo que definirá um dos finalistas do Estadual. Há uma expectativa quanto ao retorno do zagueiro Kannemann.

Do lado Grená, antes mesmo da partida decisiva com o Pelotas, na última rodada da fase de grupos, o técnico Rafael Lacerda anunciou que não permanecerá para a disputa da Série D do Brasileirão e deixa o clube após o Gauchão. Outra baixa é a saída do diretor de futebol Junior Guerra. Ele deixou o clube menos de dois meses após assumir o cargo.

Dentro de campo, o Caxias tentará surpreender o Tricolor e reviver as melhores atuações de 2020, quando venceu três vezes e perdeu apenas um em quatro jogos disputados. Neste ano, sem Renato Portaluppi e com o interino Thiago Gomes, o Tricolor empatou sem gols com a equipe grená, no Centenário, pela fase de grupo.

Lacerda pode mandar o Caxias a campo com Marcelo Pitol; John Lennon (Argenta), Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto, Gustavo Ramos, Diogo Oliveira e Mateuzinho; Giovane Gomez.