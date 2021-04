Uefa e Premier League farão protesto contra racismo neste fim de semana

A Uefa, entidade que comanda o futebol na Europa, e a Premier League, responsável pelo Campeonato Inglês, vão se unir neste final de semana em uma campanha contra o racismo. A ideia das entidades é criar um "apagão" nas próprias redes sociais entre sexta-feira (30) e domingo (2). A ação tem como objetivo conscientizar sobre os ataques racistas contra jogadores negros do futebol inglês.

“Houve abusos tanto no campo quanto nas redes sociais. Isso é inaceitável e precisa ser interrompido, com a ajuda das autoridades públicas e legislativas e dos gigantes das mídias sociais. Permitir que uma cultura de ódio cresça com impunidade é perigoso, muito perigoso, não só para o futebol, mas para a sociedade como um todo", declarou em comunicado oficial o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. “É por isso que estamos apoiando essa iniciativa. É hora do futebol tomar uma posição e fiquei impressionado com a solidariedade demonstrada pelos jogadores, clubes e partes interessadas", completou.

O estopim para a iniciativa foram os ataques racistas que o meia britânico Romaine Sawyers, do West Bromwich Albion, recebeu através das redes sociais. Ele já havia sido vítima de racismo no final de janeiro após uma derrota para o Manchester City. “É de partir o coração que eu esteja recebendo essas mensagens, especialmente quando estou apenas tentando fazer meu ofício", disse ele à Premier League. "Estamos no século 21 e isso não deveria estar acontecendo”.

Por este e outros casos, os clubes do Campeonato Inglês decidiram promover três dias de apagão nas redes sociais e a Uefa decidiu se unir à luta.