Guerrero apresenta tendinite no joelho operado e segue de fora

passou por cirurgia no ano passado Paolo Guerrero não tem retorno garantido ao Inter nos próximos jogos. O peruano voltou a fazer tratamento no joelho direito, que. O quadro de tendinite é uma situação esperada no retorno ao esporte para atletas submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior, conforme informou o departamento médico colorado. O atacante permanecerá com treinos na academia e de fisioterapia até a regressão do caso.

ele voltou a jogar e estava ganhando minutos para recuperar a melhor forma. Depois de passar sete meses afastado em razão de uma grave lesão,Chegou até a marcar um gol, mas o joelho voltou a doer e inchar ao longo da rotina de treinos. Ele deve ficar de fora do confronto do próximo domingo (2), quando o Inter encara o Juventude pelo Gauchão, em Bento Gonçalves.

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, pela 2ª rodada do Grupo B da Libertadores , o clube informou que Rodinei sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. O lateral será reavaliado diariamente. Já Zé Gabriel, que também precisou ser substituído, sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e terá acompanhamento diário.

Por outro lado, Taison e Saravia estão integrados e liberados. O atacante ficou no banco de reservas diante dos venezuelanos e entraria no jogo se não fosse a expulsão de Palacios, que mudou os planos do comando técnico.

Já o lateral se recupera após ter sofrido a mesma lesão de Guerrero na temporada passada. Com o exemplo do ocorrido com o colega e um longo tempo afastado, o argentino demanda mais cuidado.

O grupo se reapresentou nesta quarta-feira (28) e realizou um trabalho regenerativo. Nesta quinta, o elenco recebe folga, voltando aos treinos na sexta para ajustar o time que viajará para Caxias do Sul.